Schalker Stürmernot gegen Nürnberg

Großes Lob bekam nach seinem Einsatz für die DFB-Elf in Russland auch Bastian Oczipka. Der Linksverteidiger könnte nach sechs Monaten Pause wegen einer Schambein-Operation sein Bundesliga-Saisondebüt gegen die Franken feiern. "Er ist ein Kandidat für die Startelf ", sagte Tedesco.

Der Trainer ist zuversichtlich, nach dem 0:3 in Frankfurt an die zuvor erfolgreiche Phase anknüpfen zu können. " Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Partie gegen Nürnberg. Wir konnten in der Länderspielpause endlich einmal konzeptionell arbeiten und haben Lust darauf, das Spiel zu machen."

Fakten zum Spiel: In der Liga verlor Schalke letztmalig in der Saison 92/93 ein Heimspiel gegen den Club (1:2).

Letztes Spiel: Zuletzt gewannen die Königsblauen am letzten Spieltag der Saison 2013/14 mit 4:1 gegen den damaligen Absteiger. Matip, Neustädter, Draxler und Obasi erzielten die Treffer.

Stand: 22.11.2018, 17:12