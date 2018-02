Erfahren, unersetzlich und sogar mit WM-Chancen

Wenn Naldo mit dem FC Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch (07.02.2018, 20.45 Uhr) um den Einzug ins Pokal-Viertelfinale spielt, wird sich der lange Abwehrrecke möglicherweise an den 30. Mai 2015 erinnern. Damals hatte er den Cup im Trikot der Niedersachsen gewonnen nach einem 3:1 über Borussia Dortmund. Schon 2009 war ihm das mit Werder Bremen nach einem 1:0 über Bayer Leverkusen gelungen.

35-jähriger Naldo erlebt x-ten Frühling

An Naldos Äußerem hat sich seitdem wenig getan. Der Innenverteidiger ist noch immer drahtig und athletisch. Nach wie vor gewinnt er viele Duelle körperlich, vor allem aber erlebt der Abwehrchef der Königsblauen in diesen Tagen seinen x-ten Frühling. Nicht nur in der Defensive, vor allem auch in der Offensive glänzt Naldo.

Naldo im Blick der Selecao

Naldo bei seinem Treffer zum 4:4 im legendären Westfalenderby in Dortmund.

Unvergessen sind die Last-Minute-Ausgleichstreffer gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Mit fünf Saisontoren in der Liga ist er zudem der zweitbeste Schütze der Schalker. Als Innenverteidiger wohlgemerkt. " Er hat das Feeling, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen ", sagte Tedesco über den Rekord-Brasilianer der Bundesliga.

Der hat sich viereinhalb Monate vor der WM in Russland sogar in den Dunstkreis der Selecao gespielt. " Naldo ist einer der Spieler, die wir im Blick haben ", sagte der brasilianische Nationaltrainer Tite dem kicker: " Die Stellen für Innenverteidiger sind nicht alle vergeben ."

Schlüsselrolle bei S04 als Abwehrchef

Naldo hat 338 Bundesligaspiele in seiner Vita, jüngst löste er seinen Landsmann Ze Roberto als Rekordhalter "Brasilianer mit den meisten Bundesligapartien" ab. Bei Schalke nimmt er als Abwehrchef eine Schlüsselrolle ein. Er dirigiert die Defensive auf dem Platz und gibt seine Erfahrung an die jüngeren Kollegen weiter. Bei den Fans ist er beliebt - nicht nur wegen seiner Zuverlässigkeit auf dem Platz oder der Tore. Setzt er sein sympathisches Lächeln auf, dann scheint die Sonne über Gelsenkirchen.

Video starten, abbrechen mit Escape Naldo erlaubt vor dem Pokalspiel gegen Wolfsburg einen Blick in die Kabine des FC Schalke. | Morgenmagazin | 07.02.2018 | 01:56 Min. | Verfügbar bis 07.02.2019 | Das Erste

"Beschäftige mich nicht mit Karriereende"

Ans Aufhören denkt Naldo längst noch nicht. Jüngst wurde sein Vertrag bis zum 30. Juni 2019 verlängert, und auch danach kann es noch weitergehen. " Ich beschäftige mich noch nicht mit meinem Karriereende ", sagte er selbst: " Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann."

