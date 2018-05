Vizemeister Schalke in Partylaune

Als nach dem 2:1 beim FC Augsburg am Samstag (05.05.2018) die Rückkehr des FC Schalke 04 in die Champions League feststand, erinnerte sich Christian Heidel an die Verpflichtung seines Erfolgscoaches Domenico Tedesco.

Mitte 2017 saß der S04-Manager auf seiner Terrasse in Mainz mit dem "Emotionsbündel" zusammen und lockte den jungen Trainer aus Aue nach Gelsenkirchen. "Alles, was er gesagt hat, hat er umgesetzt und es eigentlich noch getoppt" , sagte Heidel.

Dank auch an Max Meyer

Schalke-Manager Christian Heidel

Heidel dankte nach der berauschenden Rückkehr in die Champions League auch dem suspendierten Max Meyer, der der gesamten Clubführung Mobbing vorgeworfen hatte. Ausgerechnet Thilo Kehrer, wie Meyer ein Klient des bei den Schalkern umstrittenen Beraters Roger Wittmann, sicherte das vorzeitige Ticket für das Millionenspiel.

Mit seinem Doppelpack in Augsburg sorgte der im Sommer 2019 ablösefreie Kehrer schon am vorletzten Spieltag für Planungssicherheit bei S04. 1.152 Tage nach dem hauchdünnen Aus im Achtelfinale der Champions League gegen Real Madrid mischt der Revierklub nun wieder in der "Königsklasse" mit.