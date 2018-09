Schalke atmet durch und blickt nach vorne

Nach der Pleitenserie waren erste Zweifel aufgekommen, ob Tedesco auch als Krisenmanager taugt. Doch anders als in früheren Schalker Zeiten ist das Umfeld ruhig geblieben – zumindest vorerst. Fans, Spieler und Manager stärkten dem Coach den Rücken. Und Tedesco erwies sich als stressresistent. "Er war sehr ruhig und sachlich" , sagte Schöpf, über den 33-Jährigen. "In dem Alter, in so einer Situation so ruhig zu bleiben, ist schon bemerkenswert."

Naldo war diesmal nur Ersatzspieler

Tedesco war mit der erneuten Verbannung von Naldo auf die Bank hohes Risiko eingegangen. Schließlich galt der 36 Jahre alte und torgefährliche Innenverteidiger lange als unverzichtbar.

Am Mittwoch wartet Lok Moskau

Die Königsblauen sind zuversichtlich, dass sie sich nun allmählich aus der Krise heraus arbeiten. Immerhin ist der Glaube an die eigene Stärke vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Lokomotive Moskau gewachsen.

Heidel warnte jedoch davor, es als "Automatismus" zu begreifen, dass das spielerisch verbesserte Team nun auch die nächsten Partien gewinnt. "Aber wir haben jetzt dieses 'Wir haben noch keinen Sieg' im Kopf weg. Das ist schon mal wichtig."

Stand: 30.09.2018, 12:35