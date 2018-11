Hannover 96 ist nur um einen Punkt schlechter gestartet als der FC Schalke 04. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco erkämpfte sich bisher sieben Zähler und steht somit unmittelbar vor den Niedersachsen, die mit sechs Punkten Platz 16 belegen.

"Ich erwarte einen Gegner, der sich hinten reinstellt. Für Hannover gibt es nichts zu verlieren" , sagte Tedesco vor der Partie gegen Hannover am Samstag (02.11.2018). Sein Team, das in neun Partien erst fünf Treffer erzielte, muss deshalb vor allem Lösungen im Spiel nach vorne finden. Das große Problem der Schalker in dieser Spielzeit.