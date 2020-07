In den kommenden Monaten solle " eine gesamtheitliche Struktur im Bereich Frauen- und Mädchenfußball aufgebaut werden ", teilte der Verein am Donnerstag (02.07.2020) mit. Vorsitzender der neuen Abteilung wird Bodo Menze, der als "Vater der Knappenschmiede" bezeichnet wird und seit einiger Zeit das Amt des "Botschafters International" des Klubs bekleidet.

Jährlich ein neues Jugendteam

Eine Frauenmannschaft soll künftig in der Kreisliga B antreten, eine weitere U17-Mannschaft ebenfalls in der Kreisliga. Zusätzlich soll in jedem Jahr ein weiteres Jugendteam hinzukommen.