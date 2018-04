Schalke holt in Unterzahl Punkt gegen M'gladbach

Lars Stindl hält sich das Gesicht nach einem Schubser

Mit Kampf und Leidenschaft hat der FC Schalke am Samstag in Unterzahl Mönchengladbach Paroli geboten. Schalkes Nabil Bentaleb sah bereits in der 13. Minute die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit an Lars Stindl, der später mit Verdacht auf eine Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden musste.