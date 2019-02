Schalke eine Halbzeit in Unterzahl

Richtig lag Willenborg in der 42. Minute, als er Suat Serdar nach einem groben Foulspiel an Maik Frantz vom Platz stellte. Die Schalker mussten also fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl agieren.

Seine Entscheidung, auch Christian Günter in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot zu verwarnen, sorgte allerdings für einige Diskussionen am Spielfeldrand.