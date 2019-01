Tedesco lief damit Gefahr, sich erneut dem Zorn der Fans auszusetzen. Im Sommer hatte bereits der damalige Kapitän und Vereinsikone Benedikt Höwedes, der sich mit Tedesco offenbar überworfen hatte, den Klub Richtung Russland verlassen.

Erst Höwedes, dann Naldo, nun Fährmann?

Ralf Fährmann (links) und Trainer Domenico Tedesco.

Und erst vor wenigen Wochen hatte der in der Vorsaison noch von allen S04 -Verantwortlichen in den Himmel gelobte Abwehrchef Naldo, den Tedesco in der Hinrunde nur noch sporadisch einsetzte, dem Klub den Rücken gekehrt und war zur AS Monaco gewechselt. Sowohl Höwedes als auch der von seinen Mitspielern "Papa" gerufene Naldo waren bei den königsblauen Anhängern sehr beliebt, echte Identifikationsfiguren.



Und nun auch noch Fährmann. Doch anders als bei Höwedes und Naldo standen die meisten Fans hinter der Entscheidung und feierten den jungen Keeper mit Sprechchören. Tedesco führte "rein sportliche Gründe" für den Wechsel an: "Die Entscheidung ist uns extrem schwergefallen. Er ist zu Recht unser Kapitän und bleibt es auch, ein super Mensch und super Torwart. Aber in den letzten Spielen waren ein paar Unsicherheiten dabei. Wir hatten das Gefühl, dass Ralle nicht frei im Kopf ist." Der 22-jährige Nübel gilt als großes Talent und hatte Fährmann bereits in der Hinrunde einige Male vertreten.

Nübel mit tadelloser Vorstellung

Wenn Nübel gepatzt hätte, wäre die Unruhe auf Schalke mit Sicherheit noch größer geworden. Doch der gebürtige Paderborner lieferte eine einwandfreie Leistung ab, zeigte schon nach fünf Minuten bei einem Kopfball von Wolfsburgs Admir Mehmedi eine Glanzparade.

Ralf Fährmann (links) und Alexander Nübel.

Der in der Hinrunde nicht immer überzeugende Fährmann habe die Entscheidung "absolut professionell" aufgenommen und sich vorbildlich verhalten. Dass der Torwartwechsel nicht spurlos an ihm vorübergegangen war, zeigte sich nach dem Spiel, als der 30-Jährige von der Nordkurve mit Sprechchören gefeiert wurde und daraufhin einige Tränen bei ihm flossen.

Manager Heidel in der Schusslinie