Personalsorgen im Schalker Sturm

Schalke-Trainer Domenico Tedesco muss aber personelle Probleme lösen: In Franco Di Santo (29), Mark Uth (27), Breel Embolo (21) und Cedric Teuchert (21) fallen vier Offensivspieler verletzt aus. Tedesco hofft aber zumindest auf die Einsätze des 29-jährigen Guido Burgstaller und des 21-jährigen Steven Skrzybski. "Du brauchst Ideen und du brauchst Mut" , kommentierte Tedesco die schwierige Situation.