Krise? Welche Krise? "Vielleicht von den Ergebnissen her. Die drei Niederlagen sind natürlich nicht geil", sagte Trainer Domenico Tedesco nach dem 1:2 (0:1) des FC Schalke 04 bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (15.09.2018). Doch trotz der erneut dürftigen Leistung und des punktlosen Saisonstarts in der Fußball-Bundesliga sieht der Trainer keinen Anlass zur Sorge.

Im Gegenteil: "Gegenüber dem Hertha-Spiel waren es zwei Schritte nach vorn. Wir hatten schon lange nicht mehr so viele und gute Chancen Torchancen." Tedesco betrachtet die knifflige Lage vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Porto am Dienstag und dem Heimspiel gegen Bayern München als große Herausforderung. "Es bleibt spannend, jetzt an den richtigen Stellschrauben zu drehen."