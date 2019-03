Man muss schon schon ganz genau hinhören, wenn Guido Burgstaller zu einem Statement ansetzt. So energisch und einsatzfreudig sich der Angreifer des FC Schalke 04 auf dem Fußballplatz präsentiert, so leise ist er neben dem Feld. Wer nicht unmittelbar in der Nähe des Österreichers steht, der hat meist große Mühe, den Worten Burgstallers zu folgen.

Es ist nicht so, dass der 29-Jährige mit seinen Einschätzungen hinter dem Berg halten würde. Aber der Angreifer ist in der Öffentlichkeit alles andere als ein Lautsprecher - umso mehr hat sein Wort innerhalb des Teams Gewicht. Diesen Status hat sich Burgstaller seit seiner Ankunft am Berger Feld erarbeitet - er ist in Schalke zum Führungsspieler gereift.

Vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg gekommen, spielte er sich sofort ins Team - aber vor allem in die Herzen der Schalke-Fans. Schließlich ist seine Spielweise genau die, die sie so lieben in Gelsenkirchen.

Video starten, abbrechen mit Escape Guido Burgstallers Siegtor im DFB-Pokal-Viertelfinale 2018. Sportschau. . 01:24 Min. . Das Erste.

Einer der verlässlichsten S04-Spieler

Viel Kampf, viel Einsatz, immer nachsetzen, nie aufgeben: Dafür wird ihm von den Anhängern auch manch ein technischer Fehler verziehen. Burgstallers Spiel ist nicht elegant, aber dafür effizient. 18 Tore in der Bundesliga, sechs in der Champions League und zwei im DFB-Pokal lautet seine bisherige Bilanz im Trikot der Schalker. Viele Experten hatten ihm dies nach den vielen Jahren in weniger beachteten Ligen kaum zugetraut, zumal er nicht gerade ein Sprintertyp ist.

Burgstaller ist fraglos einer der wenigen Transfers von Ex-Sportvorstand Christian Heidel, die voll eingeschlagen haben. Seinen Marktwert hat er von ehemals einer Million Euro bei seinem Wechsel auf zwischenzeitlich 13 Millionen Euro bemerkenswert angehoben. Wer auf Burgstaller setzt, der bekommt stets das Gesamtpaket geliefert. Burgstaller ist sicher nicht der talentierteste Angreifer in der Bundesliga, dafür einer der verlässlichsten. Dass er zuletzt mehrere Wochen wegen einer Achillessehnenverletzung gefehlt hatte, machte sich negativ bemerkbar.

Vorgriff auf den Teamumbau

So ist es auch kein Wunder, dass Jochen Schneider Burgstallers Vertrag vorzeitig bis 2022 verlängert hat. "Wir freuen uns, dass er seine Zukunft ganz eindeutig auf Schalke sieht" , sagt der neue Schalker Sportvorstand. Burgstaller ist die große Hoffnung im aktuellen Schalker Abstiegskampf.

Die Vertragsverlängerung des Angreifers ist ein erster Vorgriff auf den notwendigen Umbau des Teams. Zumindest Kampf und Einstazwillen werden dem Ruhrgebietsklub damit erhalten bleiben.

sid/dpa | Stand: 26.03.2019, 17:44