Schalke-Torhüter Ralf Fährmann ist nach seiner Trainingspause wegen Knieproblemen für das Bundesliga-Spiel gegen Bremen einsatzbereit. Der Kapitän hatte zuletzt einige Tage mit dem Training aussetzen müssen, meldete sich am Donnerstag (18.10.2018) aber fit für die Partie am Samstag (18.30 Uhr) gegen Werder Bremen. Nach dem schwachen Saisonstart in der Bundesliga hofft der Revierclub nach den Erfolgen gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:0) und bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (2:0) auf den dritten Saisonsieg in Serie.