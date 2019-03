Trainer Domenico Tedesco muss weiter um seinen Job bangen. Trotz einer Leistungssteigerung bleiben die Schalker durch das 2:4 (1:1) beim SV Werder Bremen am Freitagabend auch im siebten Ligaspiel nacheinander ohne Erfolg und rutschen noch tiefer in die Krise. Im schlimmsten Fall könnte der Vorsprung auf die Abstiegszone am Samstag bis auf einen Zähler schrumpfen.

Schalke mit vier Neuen in der Startelf

Die Startphase des Spiels gehörte den Hausherren, die die vermeintliche Verunsicherung der Königsblauen mit schnellem Kombinationsspiel ausnutzen wollte. Doch Schalke ließ sich nicht beeindrucken und war in der Folge vor allem mit Freistößen gefährlich. Einmal parierte Bremens Keeper Jiri Pavlenka einen Gewaltschuss von Caligiuri (13.). Nur acht Minuten später entschärfte der Tscheche einen verdeckten Schuss von Matija Nastasic glänzend.

Verdiente Führung für Schalke 04

In der 26. Minute belohnten sich die Schalker schließlich für ihr Engagement. McKennie verlängerte aus dem Mittelfeld einen hohen Ball per Kopf auf Embolo, der sich mit viel Tempo gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte und den zu diesem Zeitpunkt verdienten Führungstreffer der Schalker erzielte. Überraschend dann der Bremer Ausgleich in der 31. Minute durch Milot Rashica nach einer Flanke von Max Kruse.

Umstrittener Elfmeter für Bremen

In der 51. Minute kam es dann dann zu einer Szene, mit der die Schalker sicher noch länger hadern werden. Max Kruse war im Strafraum zu Fall gekommen, Schiedsrichter Martin Petersen hatte zunächst weiterspielen lassen, schaute sich die Szene aber nach einem Hinweis des Videoassistenten an und entschied auf Elfmeter.