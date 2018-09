Als die vierte Pleite im vierten Spiel besiegelt war, platzte Domenico Tedesco der Kragen. Der Trainer von Schalke 04 schrie am Samstag (22.09.2018) den gerade ausgewechselten Stürmer Franco Di Santo wütend an, beide lieferten sich ein hitziges Wortgefecht. Der Überflieger der Vorsaison steckt nach dem 0:2 (0:1) gegen Bayern München nicht nur tief in seiner ersten Krise, sondern erlebt auch den ersten Krach.