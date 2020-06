Es sollte der Höhepunkt der bislang so erfolgreich verlaufenen Saison für den Regionalligisten SC Verl werden. Der Klub aus dem Kreis Gütersloh hatte nach dem Saisonabbruch die Teilnahme an der Relegation zur 3. Liga fast wie eine Meisterschaft gefeiert. Die beiden Qualifikationsspiele um den Aufstieg gegen den Vertreter aus der Regionalliga Nordost, 1. FC Lok Leipzig, sollten nun die gute Serie abrunden. Sie sind für diesen Donnerstag (25. Juni) im Leipziger Bruno-Plache-Stadion und für kommenden Dienstag (30. Juni) in Verl angesetzt.

"Die nächsten Stunden abwarten"

Der Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh, zu dem auch Verl gehört, wirbelt die Planungen des Klubs nun komplett durcheinander.

"Es kann ein Ausreiseverbot des Kreises Gütersloh für uns geben, es kann aber auch sein, dass Sachsen ein Einreiseverbot für uns ausspricht. Aktuell sind die Spiele stark gefährdet, wir müssen die nächsten Stunden abwarten" , sagte Raimund Bertels, Sportvorstand des Klubs, dem WDR, nachdem am Mittwochvormittag bekannt geworden war, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Lockdown-Maßnahmen für den gesamten Kreis Gütersloh verhängte.

Im ständigen Austauch mit Leipzig

Eigentlich sollte der Fahrplan so lauten: Abschlusstraining am Nachmittag in Verl, am morgigen Mittwoch (24.06.2020) dann erst noch ein Corona-Test für alle Spieler, anschließend die Anreise nach Sachsen und Donnerstag das erste Spiel. Ob dieser Plan eingehalten werden kann, ist völlig offen. Er stehe dazu im ständigen Austausch mit Verls Bürgermeister Michael Esken und auch mit Martin Mieth, Geschäftsführer der Leipziger, sagte Raimund Bertels.

Verls Trainer Guerino Capretti

Eher skeptisch steht der Vereinsvorsitzende einem Ausweichen ins benachbarte Paderborn gegenüber, wo das Bundesliga-Stadion des SCP genutzt werden könnte. Sollte Verl um den Heimvorteil gebracht werden, würde der Verein auf jeden Fall das Gespräch mit dem DFB suchen wollen, so Bertels.

Chaotische Saison

Die Verler hatten sich erst nach einigem Hickhack die Qualifikation für die Relegationsspiele zur 3. Liga gesichert, nachdem der SV Rödinghausen als Spitzenreiter frühzeitig auf einen Aufstieg verzichtete. " Bis zum Ausbruch von Covid-19 war es sicherlich eine super Saison für uns. Dann kam Covid-19 und von da an herrschte eigentlich nur noch Chaos" , sagte Bertels und nannte in diesem Zusammenhang auch die späte Entscheidung des DFB, die Saison abzubrechen. Nun hofft der Verler aber, dass die "tolle Saison" für den SCV doch noch irgendwie ein Happy End findet.

