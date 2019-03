Dass der SC Verl findige Führungskräfte mit einem gewissen Maß an Phantasie in seinen Reihen hat, wurde wieder mal deutlich, als im vergangenen November die Jahreshauptversammlung des Klubs anstand. Verwaltungsrat Arno Beckhoff ergriff das Mikrofon und begeisterte die Mitglieder des Fußball-Regionalligisten mit einer spritzigen Rede.

"Mit dem achten Tabellenplatz aus der vergangenen Regionalliga-Saison gehören wir zu den besten 100 Klubs unter den 24.942 Vereinen in Deutschland" , leitete der Funktionär seinen Vortrag ein, um noch einmal zu präzisieren: "Wir zählen damit zu den 0,4 Prozent der besten Vereine oder anders gesagt: 99,6 Prozent sind hinter uns."

Arne Friedrich, Dieter Hecking, Roger Schmidt - stolze Söhne des SCV

Stolz sind sie im kleinen Verl mit seinen gerade einmal 25.000 Einwohnern auf ihren Fußballverein, der seit 2008 in der Regionalliga-West Fußball spielt. Der Sportclub hat ja auch schon so einige große Namen im Fußballgeschäft mitgeprägt. Ex-Nationalspieler Arne Friedrich hat dort seine Wurzeln, Gladbach-Coach Dieter Hecking versuchte sich beim SC erstmals als Trainer und sein Berufskollege Roger Schmidt führte in Verl Ende der 90er sieben Jahre als Spieler Regie im Mittelfeld.

So bald wie möglich möchte der Verein nun seinen eigenen Namen bundesweit bekannt machen. Mittelfristig soll der Ausftieg in die 3. Liga gelingen. "Warum sollten wir das nicht erreichen?" , fragt rhetorisch Klub-Boss Raimund Bertels. "Wir wollen uns sportlich immer weiter verbessern, denn wir bemerken: Das Produkt SC Verl wird immer besser."

Stadionverhältnisse wie beim FC Bayern

Tatsächlich steht der Sportclub finanziell auf gesunden Füßen, das vereinseigene Stadion ist seit geraumer Zeit komplett abbezahlt. "Wo gibt es das schon?" , fragt Verwaltungsrat Beckhoff und gibt die Antwort gleich selbst: "Meines Wissens nur in Rödinghausen und beim FC Bayern. "

Ganz so hoch hinaus wie die Münchener wird es natürlich nicht gehen. Die gute finanzielle Basis, die von über einem Dutzend finanzkräftiger Sposnoren gelegt wird, sorgt aber bereits seit vielen Jahren dazu, dass Szenekenner mit dem SCV Beständigkeit und stetes Wachstum verbinden. In der viertklassigen Regionalliga ist dies bei weitem nicht die Normalität, wie man bei den jüngst von Geldproblemen geplagten Konkurrenten wie Wattenscheid 09, TV Herkenrath und dem Wuppertaler SV gesehen hat.

Aktuell auf Rang sieben

Aktuell rangiert die Mannschaft um Trainer Guerino Capretti auf Rang sieben der Liga, mit dem Aufstieg werden die Verler angesichts der davongezogenen Konkurrenz von Viktoria Köln und RW Oberhausen diesmal nichts zu tun haben. Was dann ab dem nächsten Jahr anders werden soll.

