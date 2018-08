Der VfL Bochum bestreitet am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bereits sein drittes NRW -Derby. Am Freitag (31.08.2018) läuft das Team von Trainer Robin Dutt um 18.30 Uhr bei Aufsteiger SC Paderborn auf. Nach der 0:2-Heimschlappe zum Auftakt gegen Köln und dem darauffolgenden 2:0-Sieg in Duisburg soll der zweite Derbysieg her.

Paderborner wollen Druck ausüben

Die Paderborner sehen die Favoritenrolle bei den Gästen, haben als Aufsteiger mit vier Punkten nach drei Spielen aber einen passablen Saisonstart hingelegt. Die Spieler von Trainer Steffen Baumgart haben ihre Kämpferqualitäten unlängst in Unterzahl bei Greuther Fürth unter Beweis gestellt, als Phlipp Klement (89. Minute) und Lukas Boeder (90.+1) mit einem Doppelschlag im Endspurt einen Punkt retteten. Entsprechend zuversichtlich geht Baumgart in die Partie: " Wir wollen Druck ausüben und die Chancen, die sich uns dadurch bieten, nutzen. "