Neben den Überraschungen, die er zuweilen bereithält, dürften die Berg- und Talfahrten einen Großteil der Faszination des Sports ausmachen. Was Letztere betrifft, kann im deutschen Profifußball derzeit kein Klub dem SC Paderborn das Wasser reichen. In der Saison 2016/17 standen die Ostwestfalen bereits mit mehr als nur einem Bein in der Regionalliga und nun schnuppern sie am Aufstieg in Liga eins.

Aus der 1. in die 3. Liga durchgereicht

Aus dieser waren die Paderborner in ihrer Premierensaison (2014/15) nicht nur als Tabellenletzter in die Zweite Liga zurückgeschickt, sondern auch umgehend - ebenfalls als Tabellenletzter - in die Dritte weitergereicht worden (2015/16). Nachdem die Talfahrt dort nicht mehr von dem fünf Spieltage vor Saisonende (2016/17) als Trainer verpflichteten Steffen Baumgart gestoppt werden konnte, verhinderte erst der Zwangsabstieg von 1860 München den weiteren Absturz.