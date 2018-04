"Ich bin selbst total überrascht, wie gut es in der Saison gelaufen ist. Damit war absolut nicht zu rechnen" , sagt Krösche. Für ihn liegt der Schlüssel zum Erfolg im Zusammenhalt des Teams: "Die Mannschaft hat große Mentalität gezeigt und eine absolute Qualität selbst entwickelt. Sie einen schier unglaublichen Erfolgshunger bewiesen."

Team bleibt zusammen

Klar, dass man in Paderborn das etablierte Team nun erst einmal zusammenhalten möchte, wenngleich auch Krösche weiß, dass in der zweiten Liga noch einmal ein ganz anderer Wind wehen wird: "Natürlich sind wir auf der Suche nach Verstärkungen. Das wird sonst in der Zweiten Liga kaum klappen", sagt er.

Erfolgreich konnte der SCP in den letzten Monaten aber auch nur sein, weil er sich als demütig im Umgang mit dem Geld erwiesen hat. Nach dem Bundesliga-Aufstieg hatte man zu sehr auf großem Fuß gelebt, die zwei folgenden Abstiege hatten auch mit diesem Verhalten zu tun. Um ein Haar wäre der Verein vor einem Jahr insolvent gewesen.

Zweitligalizenz erhalten

Umso erleichterter war man beim SCP, als man vom DFB in der vergangenen Woche die Zulassung zur Zweiten Liga erhielt - verbunden mit ein paar wenigen Bedingungen, die demnächst erfüllt werden müssen. "Wir werden nun an der Erfüllung der Bedingungen und Auflagen arbeiten, damit diese fristgerecht umgesetzt werden können" , erklärt SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger.