Zur Erinnerung: Die Paderborner klettern zum Saisonstart 2014/2015 sogar auf Platz 1 der Bundesliga, mussten diese nach nur einem Jahr aber wieder verlassen. dann ging es im Expresstempo nach unten. Die Ostertage 2017 verbrachte der SC Paderborn im Tabellenkeller der 3. Liga und wäre fast in die Regionalliga abgestiegen, wäre nicht Trainer Steffen Baumgart gekommen und hätte das Ruder herumgerissen.

Bereit für den "positiven Betriebsunfall"

"Wir tun gut daran, mit der Euphorie sparsam umzugehen" , sagt Martin Hornberger. Sollte es "zum positiven Betriebsunfall" (Martin Hornberger) kommen, also dem Aufstieg in die Bundesliga, wüsste man im Verein genau, was zu tun ist. "Wir haben aus der Vergangenheit gelernt. Die Fehler sind ja nicht in der Bundesliga gemacht worden, sondern dann, als wir in die 2. Liga zurück mussten."

Paderborner Macher: Martin Hornberger und Markus Krösche

Von den Rahmenbedingungen sei der Verein gut aufstellt, so der Funktionär. Einige wenige Stellschrauben müssten an der Stadioinfrastruktur vorgenommen werden, ansonsten sieht sich der Verein gerüstet für das nächste Abenteuer Bundesliga. Schwierigste Aufgabe wird es wohl sein, Trainer Steffen Baumgart und Manager Markus Krösche zu halten. So soll Krösche aktuell heißer kandidat auf den Manager-Posten beim FC Schalke 04 sein.

Martin Hornberger ist in dieser Hinsicht aber optimistisch, sowohl Trainer als auch Manager vorerst halten zu können: "An uns ist noch kein Verein mit einem Angebot herangetreten. Sollte es soweit sein, werden wir uns auch damit beschäftigen."

Stand: 29.04.2019, 11:10