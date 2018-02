SC Paderborn - Duell mit den Bayern als Belohnung

Endlich wieder die ganz große Bühne: Drittligist SC Paderborn hat am Dienstag (06.02.2018) Bayern München zu Gast. Ab 18.30 Uhr (Vollreportage auf WDR Event, Live-Ticker auf sportschau.de) geht es vor voll besetzten Rängen um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Keine drei Jahre ist es her, dass die Paderborner als Bundesligist regelmäßig die großen Namen des deutschen Fußballs empfingen. Es folgte ein erstaunlicher Absturz binnen zwei Jahren auf einen Abstiegsplatz der 3. Liga. An vielen Stellen im Verein herrschte Chaos.

Paderborns Sven Michel, Philipp Tietz und Marlon Ritter (v.l.n.r.)

Nur dank des Lizenzentzugs von 1860 München hielt der SCP die Liga - und erlebt nun seine wundersame Wiederauferstehung. 13 Spieler verließen den Klub im Sommer, 15 Neue kamen. Große Namen waren nicht dabei, der finanzielle Aufwand hielt sich in Grenzen. Aber Trainer Steffen Baumgart formte aus dem neuen Kader eine Einheit und legte einen sensationellen Saisonstart hin. Auf ein Remis zu Beginn folgten zehn Siege in Folge.

Tietz soll Srbeny ersetzen

Auch nach der Winterpause behielt der SCP seinen Schwung, hat als Tabellenführer acht Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz drei, elf auf Rang vier. Die Viererkette ist eingespielt, in der Zentrale steuern die 23-jährigen Robin Krauße und Marlon Ritter das Spiel.

Im Angriff zeigte Dennis Srbeny, im Sommer vom BFC Dynamo aus der Regionalliga gekommen, eine derart starke Hinrunde, dass Norwich City anklopfte. Der SCP ließ den 23-Jährigen im Januar zum englischen Zweitligisten ziehen, laut Medienberichten für 1,5 Millionen Euro. Srbenys Nachfolger im Sturm könnte Phillip Tietz werden, der 20-Jährige kam von Zweitligist Eintracht Braunschweig. Dort war er meist nur in der Regionalliga eingesetzt worden, aber bei seinen ersten beiden Startelf-Auftritten für Paderborn überzeugte Tietz mit jeweils einem Treffer.

Video starten, abbrechen mit Escape So schoss sich der SC Paderborn 07 ins Viertelfinale | Sportschau | 04.02.2018 | 01:00 Min. | Verfügbar bis 04.02.2019 | Das Erste

Namhafte Zweitligisten ausgeschaltet

Trotz des riskanten Verkaufs von Srbeny erscheint das von Sport-Geschäftsführer Markus Krösche ausgegebene Ziel realistisch: "Wir wollen wieder ein Verein in der 2. Bundesliga sein, der mitreden kann ." Im DFB-Pokal haben die Paderborner bereits namhafte Zweitligisten ausgeschaltet: St. Pauli (2:1), Bochum (2:0) und Ingolstadt (1:0). Lohn ist nun das Duell mit den Münchenern. "Es kann uns ja nichts passieren. Von daher gibt es nichts Schöneres, als gegen die Bayern zu spielen", sagte Baumgart.

Der Trainer selbst hat im Januar bereits eine weitere Belohnung für seine erfolgreiche Arbeit erhalten: einen neuen Vertrag bis 2020.

Video starten, abbrechen mit Escape Baumgart über Taktik und Personal gegen die Bayern | Sport | 05.02.2018 | 01:34 Min. | Verfügbar bis 12.02.2018 | WDR

Stand: 05.02.2018, 10:24