Aufstieg beim dritten Versuch

Für Münster klappte die Rückkehr in die 3. Liga damit im dritten Anlauf. Nach neun Jahren war der Klub 2020 aus der 3. Liga abgestiegen. Im ersten Jahr danach hatte die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund die Nase vorn, in der letzten Saison entschied am Ende das bessere Torverhältnis zu Gunsten von Rot-Weiss Essen.

Quelle: nka