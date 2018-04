Fortuna Köln - Preußen Münster 2:4 (0:2)

Preußen Münster hat im NRW-Duell bei Fortuna Köln seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und den vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen geholt. Beim 4:2 am Samstag (14.04.2018) im Kölner Südstadion war Antonio Grimaldi mit seinen Saisontreffern zehn und elf der Mann des Tages. Köln war vor allem defensiv nicht stabil und hatte nur nach dem 1:2 eine kurze Drangphase.

Die Gäste gingen im Anschluss an einen Eckball in Führung (16.). Grimaldi sorgte noch vor der Pause nach langem Ball mit einem strammen Schuss von links ins kurze Eck für das 2:0 (35.). Ein Eigentor von Preußens Fabian Menig brachte Köln kurz ran (47.). Doch Philipp Hoffmann (56.) und Grimaldi mit seinem zweiten Tor (65.) machten alles klar. Das 2:4 durch den eingewechselten Lars Bender (84.) war für die Gastgeber nur Ergebniskosmetik.

Fortuna bleibt mit 53 Punkten trotz der fünften Niederlage in Folge auf Platz fünf. Münster (Rang 10) hat mit 45 Zählern den Klassenerhalt vier Spiele vor Schluss endgültig sicher. "Gerade in der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant", stellte Preußen Münsters Trainer Marco Antwerpen nach der Partie im WDR Fernsehen fest. Fortuna-Coach Uwe Koschinat war konsterniert: "Wir waren nach dem 1:2 kurz dran, aber insgesamt war das zu wenig, um etwas Zählbares mitzunehmen."

VfL Osnabrück - SC Paderborn 0:5 (0:1)

Der SC Paderborn marschiert unaufhaltsam Richtung 2. Liga. Der Tabellenführer der 3. Liga gewann am Samstag das Derby beim VfL Osnabrück auch in dieser Höhe verdient mit 5:0 (1:0). Robin Krauße hatte die Gäste nach 33 Minuten in Führung gebracht. Trotz weiterer Chancen blieb es zunächst bei dem knappen Vorsprung. Marlon Ritter vergab kurz nach dem Wechsel vor knapp 8.500 Zuschauern die große Chance zum 2:0.

Christopher Antwi-Adjei machte es kurz darauf besser (51.). Mit seinem zweiten Treffer neun Minuten später zum 3:0 war die Partie entschieden. Nach Gelb-Rot für Osnabrücks Konstantin Engel spulte der SCP in Überzahl die Partie souverän herunter. Phillip Tietz (75.) und Massih Wassey (85.) machten mit ihren beiden Toren endgültig den Deckel drauf.

Lotte erst am Sonntag gegen Absteiger Erfurt