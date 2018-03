Köln gewinnt in Halle - SCP gegen SCP remis

Klarer Auswärtssieg für Fortuna Köln

Fortuna Köln hat mit einem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg beim Halleschen FC den Kontakt zu Relegationsplatz drei gehalten. Der Rückstand auf den Dritten Karlsruher SC beträgt ein Punkt.

Die Mannschaft aus Halle wirkte am Sonntag (04.03.2018) nicht so klar unterlegen, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Lange spielten die Hausherren gut mit, doch das clevere und effektivere Team waren die Kölner. Auch nach dem Führungstreffer für die Fortuna durch Daniel Keita-Ruel (21.) hatte der HFC durchaus Möglichkeiten zum Ausgleich.

Nach dem Wechsel kam Halle mit Schwiung aus der Kabine, doch die Gäste machten das nächste Tor. Nico Brandenburger holte einen Freistoß heraus. Die folgende Hereingabe von Maik Kegel nutzte er selbst aus 16 Metern zum 2:0 (57.). Am Spielgeschehen änderte das nichts: Halle spielte gut mit, Köln machte die Tore. Christoph Menz setzte nach Vorlage von Keita-Ruel nach 76 Minuten noch einen drauf.

Münster bereits am Samstag gegen Paderborn

Zweikampf zwischen Martin Kobylanski (r./Münster) und Paderborns Robin Krauße.

Fußball-Drittligist Preußen Münster hat es bereits am Samstag (03.03.2018) trotz Führung und Überzahl verpasst, noch mehr Abstand zwischen sich und die Abstiegszone zu bringen. Gegen Aufstiegsaspirant SC Paderborn mussten sich die Münsteraner zu Hause nach drei Zu-null-Siegen in Serie mit einem Remis begnügen. Den Paderbornern reichte der Punkt, um dieTabellenspitze zurückzuerobern.

Der letztlich entscheidende Treffer war einer der kurioseren beziehungsweise aus Paderborner Sicht völlig unnötigen Sorte. Preußen-Stürmer Adriano Grimaldi setzte nach einem Rückpass auf Padeborns Schlussmann Leopold Zingerle konsequent nach und durfte sich kurz darauf als Torschütze feiern lassen. Zingerle schoss Grimaldi aus kurzer Distanz an, und der Ball sprang von Grimaldi an ihm vorbei ins eigene Tor (18.).

Video starten, abbrechen mit Escape Sport im Westen: 3. Liga, Preußen Münster - SC Paderborn | 03.03.2018 | 01:41:09 Std. | Verfügbar bis 10.03.2018 | WDR

Münsteraner Führung zur Pause verdient

So glücklich sie auch war, war diese Führung zur Pause verdient. Die Paderborner schafften es nicht, dass Spiel unter ihre Kontrolle zu bringen. In der zweiten Hälfte gingen die Paderborner weitaus engagierter zu Werke, doch Sven Michel und Ben Zolinski vergaben gute Chancen.

Christian Strohdiek

Die Paderborner waren nun aber am Drücker, und daran änderte sich auch nichts, als ihr Kapitän Christian Strohdiek Gelb-Rot sah und den Platz verlassen musste. Ausgerechnet in Unterzahl wurden sie für ihr Anrennen belohnt. Lukas Boeder flankte vor das Tor, wo er in Philipp Klement einen ebenso dankbaren wie zielsicheren Abnehmer fand (77.).

Lotte holt Punkt gegen den Karlsruher SC

Die Sportfreunde Lotte trotzten bereits am Freitag dem Aufstiegskandidaten Karlsruher SC einen Punkt ab. Beim 1:1 (0:0) lag Lotte lange vorn, kassierte aber vor 2.500 Zuschauern noch den verdienten Ausgleich.

Jaroslaw Lindner hatte das 1:0 für die Sportfreunde nach einem Doppelpass mit Andre Dej erzielt (51.). Die Führung hielt eine halbe Stunde, bis Fabian Schleusener zum Ausgleich traf (80.). Durch das Remis bleibt Lotte in der Abstiegszone, der KSC kletterte zumindest zwischenzeitlich auf Platz drei.

Stand: 03.03.2018, 15:58