Vor allem in der Offensive fehlt es an Durchschlagskraft. Die Routiniers Ryan Jones und Felix Schütz laufen ihrer Form hinterher. Die Neuzugänge Marcel Müller und Felix Tiffels haben noch keine Minute gespielt. Vorne fehlt es an Kreativität und Spielverständnis. Einzig Fabio Pohl macht den Haien Freude und erwies sich als Verstärkung. Doch das ist zu wenig, um Konstanz in die Leistungen zu bringen.

Jetzt zum NRW-Duell nach Iserlohn

Am Freitag (23.11.2018) steht das NRW -Duell gegen die Iserlohn Roosters an. Mit einem Sieg würden die Haie ein weiteres Abrutschen in der Tabelle verhindern. Ein Sieg würde gut passen zu dem Schlingerkkurs, den der Klub in dieser Sasion fährt.

Stand: 19.11.2018, 10:48