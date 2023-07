BVB müht sich zum Test-Sieg gegen Oberhausen

Der BVB hat einen ersten Dämpfer in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison nur mit Mühe und Not abgewendet. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic gewann am Mittwoch beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen durch einen Last-Minute-Treffer schmeichelhaft mit 3:2 (1:1).

Anders als eine Woche zuvor beim überzeugenden 7:0 über den Oberligisten Westfalia Rhynern, offenbarte der BVB vor allem in der Defensive bedenkliche Schwächen.