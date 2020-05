Klar: Auch und gerade der klamme Ruhrgebiets-Traditionsverein Rot-Weiß Oberhausen muss sich in diesen Tagen enorm strecken, um die Coronakrise irgendwie zu überstehen. So verkaufen die "Kleeblätter" dieser Tage handgemachte RWO-Schutzmaksen für satte 12,50 Euro das Stück und Vorstandsmitglieder liefern höchstpersönlich sogenannte VIP-Pakete bei den Käufern an deren Haustüren ab.

Hoffnung auf zweigeteilte 3. Liga

Doch auch sport-strategisch zeigt sich RWO inmitten der Krise äußerst tatkräftig. Am Montag (11.05.20) wurde mit Dimitrios Pappas offiziell der neue Trainer für die kommende Saison vorgestellt. Wann und in welcher Liga auch immer Oberhausen diese bestreiten wird. Denn RWO gehört zu jenen 25 Viertligaklubs, die beim DFB gerade einen Antrag auf eine künftig zweigleisige 3. Liga gestellt haben. Als aktueller Tabellenvierter der Regionalliga West würde RWO dann aufsteigen.

Pappas setzt sich gegen Hohl durch

Kurzfristig wichtiger ist aber die Personalrochade innerhalb des Klubs, nachdem Pappas als neuer Trainer der 1. Mannschaft fixiert wurde. "Er hat sich diese Chance mit toller Arbeit im RWO-Nachwuchs verdient" , sagt Vereins-Sportchef Patrick Bauder zur Wahl von Pappas, der sich am Ende gegen Helge Hohl, den aktuellen Coach von Liga-Kontrahent SV Bergisch Gladbach, durchgesetzt hat. Damit wählte Oberhausen also die interne Lösung, denn Pappas führte die U19 des Vereins in den letzten Jahren erfolgreich und hielt sie in der A-Junioren-Bundesliga.

Mit Pappas' Wechsel eine Etage höher wird eine vereinsinterne Rochade ausgelöst, denn der bisherige Chefcoach Mike Terranova wird neuer Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums. Und hat damit gleich die ambitionierte Aufgabe, einen Nachfolger für die wichtige U19 zu finden.

Kaya soll U19 übernehmen

Hier führt die Spur nach Gelsenkirchen, denn dort arbeitet Markus Kaya in der Schalker U15. Der 40jährige gebürtige Berliner hat ebenso wie Terranova und Pappas lange selbst für RWO gespielt und bringt entsprechend ein RWO-Herz mit. Was in diesen Tagen der existenzbedrohenden Finanzsorgen des Vereins ein ganz wichtiger Aspekt zu sein scheint. Terranova bestätigte laut "Reviersport" das Interesse des Vereins: "Wir haben Gespräche geführt. Kaya ist unser Wunschkandidat."

Video starten, abbrechen mit Escape 1985 - Burgsmüllers Blitzabschied in Oberhausen. Sport im Westen. . 02:32 Min. . Verfügbar bis 20.05.2020. WDR.

oja | Stand: 11.05.2020, 16:26