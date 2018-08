Mittelfeldstratege Sebastian Rudy

Die Kontakte wurden zwar bereits früher geknüpft, doch den letzten Schuss Überzeugungsarbeit dürfte der Bundesligaauftakt des FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg gegeben haben. Der spielerisch insgesamt schwache Auftritt der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco wird den Verantwortlichen Warnung genug gewesen sein. Deshalb mussten die Schalker den Transfer von Sebastian Rudy noch irgendwie stemmen. Am Montagabend (27.07.2018) verkündete der Klub Vollzug.

Rund 16 Millionen Euro hat Sportvorstand Christian Heidel in den zentralen Mittelfeldspieler investiert. Damit belaufen sich die Transferausgaben des S04 für nun sieben Spieler auf stolze 53,7 Millionen Euro, bei Einnahmen von 43,5 Millionen Euro. Die sportlichen Aufgaben sind in diesem Jahr mit der zusätzlichen Teilnahme an der Champions League deutlich angewachsen. Und der Verlust von Leon Goretzka und Max Meyer wiegt, trotz der unschönen Turbulenzen um den Abschied, sportlich schwer.