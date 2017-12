Sportfreunde Lotte überraschen in Rostock

Die Sportfreunde Lotte haben am Samstag (16.12.2017) das Kalenderjahr 2017 mit einem überraschenden 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim FC Hansa Rostock beendet. Für das zuletzt formstarke Rostock war es nach vier Siegen in Folge die erste Niederlage. Lotte kletterte mit dem Erfolg auf Platz 14.

Oesterhelweg trifft sehenswert

Die Gastgeber kamen besser ins Spiel und dominierten die ersten Minuten. Das erste Tor gelang aber Lottes Maximilian Oesterhelweg. In der 11. Minute brachte der Mittelfeldspieler einen Volleyschuss nach einer Ecke von außerhalb des Strafraums sehenswert im Rostocker Tor unter. Mit der Führung im Rücken gestalteten die Lotter den Rest der ersten Halbzeit einer von Kampf geprägten Partie ausgeglichen.

Entscheidung durch Al Ghaddioui

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste mindestens ebenbürtig. Erneut war es Oesterhelweg, der in der 57. Minute Rostocks Torhüter Kai Eisele mit einem Distanzschuss und kurz darauf aus spitzem Winkel (61.) zu Paraden zwang, während die Hansa auf der anderen Seite an einer starken Lotter Defensive verzweifelte. Besser machten es die Gäste bei einem Konter in der 65. Minute und dem 2:0 durch Hamadi Al Ghaddioui. Oesterhelweg machte kurz vor Schluss mit dem 3:0 (90.) alles klar.

Stand: 16.12.2017, 15:56