Als die Trainer der Regionalliga West vor dieser Spielzeit ihren Top-Favoriten auf den Aufstieg tipen sollten, fiel ein Name eigentlich immer: der SV Rödinghausen. Mit noch nicht einmal 10.000 Einwohnern ist der Ort zwar eine der kleinsten Gemeinden im Kreis Herford, doch fußballerisch kommt der SV seit einigen Jahren ganz groß daher.

Vier Aufstiege, von der Bezirksliga bis in die Regionalliga West, sind dem Klub seit 2011 gelungen. In der vierten Liga haben sich die Ostwestfalen längst etabliert. Nach Rang fünf 2018 und dem dritten Platz in der abgelaufenen Saison will man diesmal ernsthaft um den Aufstieg in die Dritte Liga mitspielen.

Küchen-Unternehmer finanziert üppig

Möglich macht das Ganze Mäzen Horst Finkemeier, ein regelrechter Selfmade-Millionär. In den 60er Jahren übernahm der gewiefte Geschäftsmann die Firma Häcker. Heute ist sie der drittgrößte Küchenhersteller Deutschlands.

Und Finkemeier gefällt es seit rund zehn Jahren, einen Teil seines Geldes in seinen Heimatverein zu stecken. Was den SV zu einem "Big Player" in der vierten Liga gemacht hat. Die Konkurrenz spricht sogar schon neidisch vom "Hoffenheim der Regionalliga".

GmbH gegründet

Mit Blick auf die eingeschlagene Entwicklung hat sich Rödinghausen im strukturellen Bereich angepasst und seine erste Seniorenmannschaft ausgegliedert. Im Juli verkündete der Klub die Gründung der SV Rödinghausen Fußball GmbH.

"Die Gründung der GmbH und die Ausgliederung der ersten Mannschaft sind wichtige Schritte auf dem Weg zur weiteren Professionalisierung des Vereins. Zudem war es an der Zeit, den ehrenamtlichen Vorstand im Tagesgeschäft zu entlasten und somit auch das Haftungsrisiko zu minimieren" , erklärte Alexander Müller in einer Vereinsmitteilung.

Bisher geht der Plan auf, die Mannschaft führt die Regionaliga West vor Rot-Weiss Essen an. Am Dienstagabend gehts im Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Homberg. Alles andere als ein deutlicher Sieg des SV würde überraschen.

