Für Enrico Maaßen kam das Glück verspätet. "Das ist unfassbar", sagte der Trainer des Regionalligisten nach der Auslosung zur 2. Runde im DFB-Pokal. Das Traumlos FC Bayern München hätte der 34-Jährige bereits in der ersten Runde mit seinem ehemaligen Club SV Drochtersen/Assel erleben können, doch da hatte er gerade seinen neuen Job als Coach in Rödinghausen angetreten. Nun bekommt er die Bayern eben in der zweiten Runde mit den Ostwestfalen als Gegner. "Wir haben uns einen ganz Großen gewünscht, und wir haben den Größten bekommen", sagte Maaßen in der Zeitung "Westfälische Nachrichten". Im "Kicker" bezeichnete er die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/live in der ARD) als "Spiel des Lebens".

In der 10 000-Einwohner-Gemeinde in Ostwestfalen herrscht vor der Partie gegen den Rekordmeister Ausnahmezustand. Da das Häcker Wiehenstadion nur knapp 2500 Zuschauer fasst, zieht der Club für die Pokalbegegnung ins 40 Kilometer entfernte Osnabrück um und empfängt die Bayern im Stadion an der Bremer Brücke, wo mehr als 16.000 Zuschauer Platz finden.