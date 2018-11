RW Essen nach gutem Start nur im Mittelmaß

Enttäuscht über den bisherigen Saisonverlauf ist man bei Rot-Weiss Essen. Mit großen Ambitionen gestartet, sind 24 Punkte und Platz acht zu wenig. Zuletzt präsentierte sich das Team von Trainer Karsten Neitzel vor allem beim 0:5 beim Tabellenzeiten Borussia Dortmund II und bei der 1:3-Heimpleite gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf äußerst schwach. Zudem stehen bereits vier Heimniederlagen zu Buche. Dabei war RWE gut in die Saison gekommen, grüßte nach sieben Spieltagen noch als Tabellenführer der Liga. Doch die magere Ausbeute von neun Punkten in den folgenden zehn Partien ließen die Essener in der Bedeutungslosigkeit des Mittelfeldes verschwinden.

Wirbel bei der SG Wattenscheid

Wirbel auch bei der SG Wattenscheid 09. Sportlich ist das Team mit Platz 13 bei zwei Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsplatz im Soll. Doch ausstehende Gehälter veranlassten die Spieler nach Informationen von "Reviersport" jüngst, sich bei der Spielergewerkschaft VDV (Vereinigung der Vertragsfußballer) über Handlungsmöglichkeiten zu informieren. Und so konnte Trainer Farat Toku nicht umhin, nach dem 1:1 gegen den SV Straelen der Mannschaft ein Lob auszusprechen: " Es gibt in dieser Liga nur wenige Mannschaften, die unter den aktuellen Umständen so für den Verein fighten würden. Das ist keinesfalls selbstverständlich ", so der Coach.

SCW und SCV im Abstiegskampf

Zwei ostwestfälische Klubs stehen als Tabellennachbarn der 09er ebenfalls mitten im Abstiegskampf. Nach den starken Platzierungen der Vorsaison hatte man beim SC Wiedenbrück (Platz 7) und beim SC Verl (Platz 8) gehofft, erneut eine gute Rolle spielen zu können. Die Wiedenbrücker zeigten bislang zwei Gesichter. So ging man beispielsweise beim 1. FC Kaan-Marienborn mit 1:5 unter, gewann aber auch beim TV Herkenrath mit 6:1.

Die Verler hatten im vergangenen Jahr die zweitbeste Abwehr der Liga, doch in diesem Jahr plagten den SCV einige Verletzungssorgen in der Innenverteidigung. Mit der Nachverpflichtung von Ex-Zweitliga-Profi Jonas Acquistapace sollte mehr Stabilität in die Defensive kommen. In den ersten vier Spielen mit seiner Beteiligung (hauptsächlich allerdings gegen Topteams) war bei acht Gegentreffern und vier Punkten noch nicht allzu viel davon zu spüren. Letztlich aber stehen beide Teams über dem Strich.