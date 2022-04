RWE setzte sich am Freitagabend mit 3:0 (3:0) durch und hat nun wieder einen Punkt Vorsprung auf Münster, das am Sonntag (14 Uhr) bei Rot-Weiß Oberhausen antritt. Durch die Niederlage ist für die Sportfreunde, die drei Jahre zuvor noch in der 3. Liga spielten, der Abstieg in die Oberliga auch rechnerisch besiegelt.