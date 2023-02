Nach den Siegen der Verfolger am Samstag hat Tabellenführer Preußen Münster am Sonntag nachgelegt. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann besiegte Alemannia Aachen im Topspiel vor 11.080 Zuschauern mit 4:0 (1:0) und feierte damit den fünften Pflichtspielsieg in Folge.

Münster hat acht Punkte Vorsprung auf den Zweiten Borussia Mönchengladbach II. Aachen verpasste den Sprung auf Platz drei und ist nun Fünfter.