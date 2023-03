"Wir müssen leider erkennen, dass Vereine wie der 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga nicht mehr erwünscht sind" , sagte Leipold. "In der Saison 2024/2025 sind überdachte Sitzplätze Pflicht. Spätestens dann wäre das Thema Regionalliga in der Herkules Arena vorbei. Warum eine Tribünenüberdachung wichtiger ist als ansehnlicher Fußball auf dem Platz - das müssen andere erklären", so Leipold weiter.

Trainer Nehrbauer "geschockt"

Durch den Rückzug des ersten Mannschaft aus der Regionalliga wird die Reserve-Mannschaft zum ersten Team. Diese spielt in der Kreisliga C.