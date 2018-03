Götze, Schürrle, Reus - BVB-Trio kämpft um die WM

Mario Götze, André Schürrle, Marco Reus: Bei Borussia Dortmund sind sie gesetzt, doch in den jüngsten Überlegungen von Bundestrainer Joachim Löw spielte das Offensiv-Trio keine Rolle. Nur eine Momentaufnahme? Oder ist der WM-Zug für die BVB-Profis schon abgefahren?

Marco Reus (29 Länderspiele, 9 Tore)

Am eindeutigsten ist die Situation bei Reus. Der 28-Jährige ist gesetzt – wenn er denn fit bleibt. Doch genau das ist bei dem offensiven Mittelfeldspieler das Problem. Sowohl die WM 2014 als auch die EM 2016 verpasste der Pechvogel wegen schwerer Verletzungen. Und auch in der Bundesliga kehrte er nach einem Kreuzbandriss erst im Februar auf den Platz zurück.

Die lange Pause war laut Löw auch der Grund für seine Nichtnominierung: " Marco hat erst wieder ein paar Spiele gemacht. Mir ist wichtig, dass er auch die nächsten Wochen durchziehen kann und den Rhythmus behält ", so der Bundestrainer.

Gelingt Reus das, wird Löw auf ihn nicht verzichten. Denn er weiß, dass ein fitter Reus mit seiner Schnelligkeit, seiner Schusstechnik und dem guten Auge für die Mitspieler nicht nur dem BVB, sondern auch der Nationalmannschaft hilft.

Mario Götze (63 Länderspiele, 17 Tore)

Götze dagegen dürfte es schwer haben, auf den WM-Zug aufzuspringen. Auch wenn Löw betonte, dass der Dortmunder " keineswegs abgeschrieben " sei, läuft der 25-Jährige seit Wochen seiner Form hinterher. Zuletzt wurde er nicht nur von BVB-Coach Peter Stöger, sondern auch von Löw öffentlich kritisiert.

Dabei spricht ihm sein Potential niemand ab, nur kann Götze es zu selten abrufen. Ihm ist neben der Konstanz auch seine Leichtigkeit, die ihn noch bei der WM 2014 auszeichnete, abhandengekommen.

Hinzu kommt die große Konkurrenz im Nationalteam. Im Angriff setzt Löw wieder auf gelernte Mittelstürmer und auch über Außen bekamen zuletzt Spieler wie Julian Draxler oder Leroy Sané den Vorzug. Noch bleiben Götze zwar sieben Spiele mit dem BVB, um sich für die WM zu empfehlen, in denen müsste er aber wohl schon deutlich herausragen.

André Schürrle (57 Länderspiele, 22 Tore)

Auch Schürrle hat nur noch eine Minimalchance auf ein WM-Ticket – diese versucht er aber mit aller Macht zu nutzen. Seine Formkurve stieg nach der Winterpause steil an. Auf einmal gehört er in Dortmund zu den Leistungsträgern. Das ist auch Löw nicht entgangen: " Zuletzt hatte er aufsteigende Tendenz, und wir wissen zu schätzen, was er kann. "

Klingt jetzt nicht nach der ganz großen Lobhudelei, zumal sich Schürrle genau wie Götze im DFB-Team großer Konkurrenz ausgesetzt sieht. Allerdings – und das könnte beide nochmal hoffen lassen – sollte auch niemand die Treue des Bundestrainers zu verdienten Spielern unterschätzen.