Reul bestreitet persönliche Fan-Interessen bei Derby-Verlegung

Wegen überzeugender Argumente habe er das Polizeipräsidium Köln gebeten, einen Antrag zur Vorverlegung des Derbys zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln vom 7. auf den 5. Mai "wohlwollend" zu prüfen, sagte Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Es sei aber nicht so, dass er leidenschaftlicher Fan eines einzelnen Vereins sei, und er habe von der Verlegung auch gar nicht profitiert, weil er an dem Tag verhindert gewesen sei. Es sei auch überhaupt keine Ausnahme, dass er sich um unterschiedlichste Anliegen von Menschen kümmere, die an ihn herangetragen würden. "Als Politiker ist es meine Aufgabe, da zu helfen, wo ich helfen kann", sagte Reul.