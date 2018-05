KFC Uerdingen vor Vollendung der "Mission Aufstieg"

Krämer rechnet mit einem heißen Tanz in Mannheim, das Carl-Benz-Stadion mit knapp 25.000 Plätzen ist ausverkauft. "Wir müssen am Sonntag total brennen, aber gleichzeitig auch einen kühlen Kopf bewahren" , so Krämer. "Die richtige Mischung wird extrem wichtig. Ich bin ganz sicher, dass wir am Sonntag eine bessere Leistung abliefern werden."

Meisterfeier am Montag

Der russische Investor Mikhail Ponomarev.

Unabhängig vom Ausgang des Spiels soll am Montag vor dem Krefelder Rathaus ab 17 Uhr eine Meisterfeier stattfinden.



Aber alles andere als der Aufstieg wäre angesichts der Qualität im Team wohl eine Enttäuschung - besonders in den Augen des russischen KFC-Investors Mikhail Ponomarev, der den Klub mit seinem Geld in die 2. Bundesliga führen will.

Für den Klub Waldhof Mannheim, dem ein deutlich geringerer Spieleretat zur Verfügung steht, wäre es das dritte Mal in Folge, dass man in der Relegation scheitert. "Für das Rückspiel müssen wir die Ballverluste vermeiden, dass der Gegner nicht in sein Umschaltspiel kommen kann" , sagt Mannheims Innenverteidiger Kevin Conrad. "Wir brauchen am Sonntag unsere Fans."

