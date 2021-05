Seine ständigen Rückenschmerzen stellten sich als gutartiger Tumor an der Wirbelsäule heraus. Beim ersten Operationsversuch setzte eine allergische Reaktion auf die Narkose ein. "Die Ärzte mussten mich für 24 Stunden in ein künstliches Koma setzen. Vor 20 Jahren wäre ich zu 90 Prozent gestorben ", erzählte Bornauw. In kurzer Zeit kämpfte er sich zurück, erzielte am Samstag heldenhaft sein erstes Saisontor und will jetzt mit dem FC die Liga halten.

Köln mit Rückenwind