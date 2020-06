Relegation: SC Verl will im näheren Umfeld bleiben

Der SC Verl befindet sich nach dem Verbot der Austragung des Rückspiels der Relegation zur 3. Liga in der heimischen Arena durch die NRW -Landesregierung auf der Suche nach einem Ausweichstandort. Dieser solle "maximal eine Stunde entfernt sein" , gab der Klub am Donnerstag (25.06.2020) vor dem Hinspiel gegen Lok Leipzig bekannt.

Standort muss Auflagen erfüllen