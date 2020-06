Das Relegations-Rückspiel zur 3. Liga zwischen dem SC Verl und Lok Leipzig darf wegen des Corona-Ausbruchs im Kreis Gütersloh nicht wie geplant am 30. Juni in Verl stattfinden. Das teilte die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen dem SC Verl nach Angaben von Klub-Präsident Raimund Bertels am Mittwoch (24.06.2020) mit.

"Wir haben alles versucht. Jetzt versuchen wir eine gemeinsame Lösung zu finden ", sagte Bertels. Sein Klub stünde deswegen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Lok Leipzig in engem Austausch. Am Donnerstag soll in Leipzig das Hinspiel (17 Uhr) zwischen den Klubs der Regionalligen Nordost und West stattfinden.