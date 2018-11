Doch eine der bittersten Momente sollten für den Klub und Calmund noch folgen. Im Mai 2002 verspielte Bayer auf der Zielgeraden gleich drei Titel. So etwa beim Champions-League-Finale in Glasgow. Die Werkself war als Außenseiter in die Partie gegangen, doch das Team um Michael Ballack (l.) hatte Real Madrids Starensemble mit Kickern wie Zinedine Zidane lange gut mitgehalten. Am Ende gewannen die Königlichen 2:1