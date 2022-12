Stiepermann - der Königstransfer hat gezündet

Der offensivstarke Spielmacher, der immer auch selbst torgefährlich wird, könnte für die Bergischen zum entscheidenen Mann im Kampf um den Aufstieg in Liga drei werden. Nach dem jüngsten Sieg gegen Wattenscheid 09 (4:2) blickt der WSV auf sieben Siege in Serie zurück - mittlerweile ist der Klub nach holprigem Saisonstart auf Rang zwei der Tabelle angekommen.

Was natürlich nicht nur mit der ansteigenden Form von Stiepermann zu tun hat. Entscheidender scheint, dass der WSV mit Hüzeyfe Dogan vor wenigen Wochen offenbar den richtigen Trainer gefunden hat. Der 41-Jährige Ex-Profi, der lange für Bayer Leverkusen aktiv war und selbst auch schon einmal in Münster spielte, bekam das Amt in Wuppertal Ende September, nachdem sich der WSV von Björn Mehnert getrennt hatte.

Trainerwechsel zahlt sich allmählich aus

Hüzeyfe Dogan

Lief es am Anfang noch nicht rund, greifen mittlerweile offenbar die Maßnahmen des Coaches. "Das Team arbeitet mittlerweile defensiv viel besser gemeinsam" , hat der Coach, der einst für Bayer Leverkusen sogar in der Champions League spielte, erkannt. Dogan schreckte bei seinem Amtsantritt auch vor mutigen Maßnahmen nicht zurück. Als es zu Beginn nicht lief, setzte er auch Stiepermann für zwei Partien auf die Ersatzbank. "Marco hat sich immer absolut professionell verhalten und war da auch nicht beleidigt, sndern hat die Mannschaft weiter unterstützt" , erinnert er sich.

Hüzeyfe Dogan macht den deutlichen Aufwärtstrend im Bergischen Land ohnehin nicht so sehr an einzelnen Spielern fest, sondern sieht beim gesamten Team eine positive Entwicklung. "Die Mannschaft hat sich in den zurückliegenden Wochen gefunden. Jeder ist für jeden da, der absolute Wille ist in jeder Szene erkennbar" , meint der WSV-Trainer.

Noch zwei Auswärtsspiele vor der Winterpause

Man spürt: Der WSV hat den Kampf um den Aufstieg noch lange nicht aufgegeben. Das Spiel gegen Wattenscheid war dabei das letzte Heimspiel im Stadion am Zoo in diesem Jahr.

Vor der kurzen Winterpause werden die Bergischen noch zwei Auswärtspartien bestreiten. Am kommenden Samstag (10. Dezember, 14 Uhr) gastiert die Dogan-Elf beim SC Wiedenbrück. Eine Woche später (17. Dezember, 14 Uhr) reist der WSV dann zu Rot-Weiss Ahlen.

Quelle: oja