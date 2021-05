Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart setzte sich in der Partie vom 27. Spieltag, die zuvor bereits drei Mal verschoben worden war, am Sonntag mit 5:0 (1:0) durch und schob sich bis auf vier Punkte an den BVB II heran. Die Lippstädter haben zwei Punkte Vorsprung auf den Bonner SC , der als Letzter den einzigen Abstiegsplatz in dieser Spielzeit belegt. Allerdings hat Lippstadt zwei Spiele weniger absolviert.