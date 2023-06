Die Borussia gewann als Meister der Regionalliga West am Sonntag mit 2:1 und verschaffte sich damit eine ordentliche Grundlage für das Rückspiel beim Südwest-Meister Elversberg am nächsten Sonntag (18. Juni/14 Uhr). Britt van Rijswijck (4.) und Sarah Schmitz (33.) per Foulelfmeter trafen vor 9.100 Zuschauern im Borussia-Park für Gladbach, für Elversberg verkürzte Lara Martin (79.).

Gladbach hatte sich in der Regionalliga West mit 51 Punkten aus 24 Spielen die Meisterschaft gesichert. Nach dem Abstieg des 1. FC Köln ist mit dem FSV Gütersloh 2009 derzeit nur noch ein Klub aus Nordrhein-Westfalen in der 2. Liga dabei. Mit Gladbach könnte ein zweiter hinzukommen.