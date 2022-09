Niemals sollte man nach neun Spieltagen einer Fußball-Saison von irgendeiner Vorentscheidung in Sachen Meisterkampf sprechen. Es wäre einfach zu früh. Andererseits: Wie anders sollte man das Szenario in der Regionalliga-West beurteilen: Wenn Preußen Münster an diesem Samstag das Nachholspiel bei Alemannia Aachen gewinnt, läge der Klub in der Tabelle als einsamer Tabellenführer bereits sieben Zähler vor dem Zweitplatzierten SV Rödinghausen.

Die Münster-Konkurrenz hofft auf Aachen

Da lastet also ein gewisser Druck auf Gegner Alemannia Aachen: Zwar sind die Kaiserstädter selbst mutmaßlich nicht in den Titelkampf involviert - sie sind aber natürlich das Team, auf das die Münster-Konkurrenz an diesem Wochenende hofft. "Wir sind nicht zuständig für den Spannungs-Erhalt in dieser Liga", sagt Alemannia-Trainer Fuat Kilic daher wohlweislich vor dem Spiel.