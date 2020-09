Fan-Rückkehr: Reaktionen der NRW-Bundesligisten

Borussia Dortmund: Platz für 10.000 Fans

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: " Die Fußball-Bundesligisten, aber auch die Clubs und Vereine anderer Sportarten, können am heutigen Tage sehr froh sein. Gleichzeitig fühle ich eine große Verpflichtung, dass wir als Clubs gemeinsam mit den beteiligten Fans mit dieser Probezeit in den kommenden Wochen äußerst verantwortungsvoll umgehen. Die nun genehmigte Teilwiederzulassung von Zuschauern ist jedenfalls ein ganz wichtiger Schrtt für alle Fußballfans in Deutschland. "

Bayer Leverkusen: Platz für 6.000 Fans

Geschäftsführer Fernando Carro: " Schon die 300 Zuschauer beim Pokalspiel zuletzt haben die Atmosphäre in der BayArena spürbar verbessert. Nun können wir mit rund 6.000 Fans für das erste Heimspiel gegen Leipzig planen. Wir sind vorbereitet - und sehr glücklich darüber. "

1. FC Köln: Platz für 9.200 Fans