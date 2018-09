In der laufenden Saison belegt Rasgrad nach acht Spieltagen Platz drei. Trainiert wird die Mannschaft seit dieser Saison vom Brasilianer Paulo Autuori, der zugleich auch Sportlicher Leiter ist. Der 2001 gegründete Klub wird seit 2010 vom Pharma-Unternehmer Kyril Domutschiev finanziell unterstützt.

"Wir wollen jetzt nicht so reden, als sei die Europa League genauso stark wie die Champions League" , sagte Völler: "Aber das ist vielleicht die stärkste Mannschaft in der Gruppe und ein echter Prüfstein." Und bei diesem, so Völler mit Nachdruck, "müssen wir positiv auftreten und dürfen nicht so ängstlich sein wie in München".

Video starten, abbrechen mit Escape Herrlich: "Der Wille, das Beste aus sich herauszuholen - das ist unser Problem" | Sportschau | 14.09.2018 | 00:53 Min. | Verfügbar bis 14.09.2019 | Das Erste

dpa/sid/red | Stand: 19.09.2018, 16:20