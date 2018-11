Beim Bundesliga-Spiel des FC Schalke 04 am Sonntag (11.11.2018) in Frankfurt soll Ralf Fährmann wieder bei den "Königsblauen" zwischen den Pfosten stehen. Fünf Wochen musste der Torwart pausieren. Keine Ewigkeit, aber dass er in Frankfurt ins Schalker Tor zurückkehrt, dürfte für Fährmann trotzdem etwas Besonderes sein.

Dabei geht es nicht nur darum, dass er sein erstes Heimspiel als Profi 2008 in der Schalker Arena gegen die Eintracht bestritt oder er nach einer Verletzung von Timo Hildebrand bei einem S04 -Spiel in Frankfurt Ende 2013 endgültig zur Schalker Nummer eins wurde.

Prägende Jahre in Frankfurt